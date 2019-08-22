Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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Sungurlu'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Sungurlu'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Kazada 1 ve 9 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybettiÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 ve 9 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.

Sungurlu'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kazada 1 ve 9 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 ve 9 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Zekeriya Altunay yönetimindeki 05 KD 095 plakalı otomobil, sol ön lastiğinin patlaması sonucu takla atarak yoldan çıktı. Moloz yığınına çarparak durabilen araçta yolcu olarak bulunan Ayaz Altunay olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Zekeriya Altunay ile yolcular Ayşegül Altunay (25), Zekeriya Altunay ve Melike Altunay yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan 9 yaşındaki Zekeriya Altunay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ayaz bebeğin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze aracıyla Sungurlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Sungurlu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:20 Kaynak: İHA
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