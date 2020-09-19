Sungurlu'da 'Gaziler Günü' törenle kutlandı - Son Dakika

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi.

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