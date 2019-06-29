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Sungurlu'da geleceğin sporcuları yetişiyor

27 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde okulların tatil olması ile birlikte çocukların ve gençlerin boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirmeleri için açılan voleybol ve basketbol kurslarına yoğun bir katılım oluyor.

Sungurlu'da geleceğin sporcuları yetişiyor, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde okulların tatil olması ile birlikte çocukların ve gençlerin boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirmeleri için açılan voleybol ve basketbol kurslarına yoğun bir katılım oluyor.

Antrenör Mustafa Özdemir'in çalıştırdığı kurslarda aynı zaman da liglerde oynayacak voleybol ve basketbol takımlarına da seçmeler yapılıyor.

Sungurlu Belediyesi Voleybol takımları baş antrenörü Mustafa Özdemir, açılan kurslara 250 yakın çocuk ve gencin kurslara katıldığını söyledi.

Kurslara olan yoğun ilgi nedeniyle yaş gruplarına göre ayarlama yaptıklarını dile getiren Özdemir, "Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne ve Halk Eğitim Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Yaz kurslarımızın açılmasına büyük katkıda bulunarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yaparak boş zamanlarını en güzel şekilde geçirmelerine vesile olmuşlardır" diye konuştu. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:29 Kaynak: İHA
Çorum, basketbol, voleybol, Sungurlu, Spor
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