Sungurlu'da geleneksel aşure etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından her yıl Muharrem Ayı'nda organize edilen aşure etkinliği öğle namazı sonrası farklı noktalardan gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure etkinliğimiz de hemşerilerimizle aşure bereketini paylaştık. Ulu camii, Çarşıbaşı camii, Yeni sanayi camii ve çarşı zabıta noktasında yapılan aşure dağıtımlarımıza İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, Belediye Başkan yardımcılarımız Sakine Sarıyüce, Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, Belediye Meclis üyelerimiz İsmet Gülünay ve Mehmet Tevfik Akyüz ile Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner'in oğlu Oğuzhan Şahiner katılım sağlanmıştır" dendi. - ÇORUM