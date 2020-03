Sungurlu'da İdlib'e yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Çorum Valiliği himayesinde, AFAD öncülüğünde, Sungurlu'da bulunan bazı sivil toplum kuruluşları ve kurumları tarafından İdlib'e yardım kampanyası başlatıldı.



Yardım kampanyası Atatürk Meydanı'nda, Sungurlu İlçe Müftülüğü, Türk Kızılayı İlçe Temsilciliği, Erbakan Vakfı İlçe Temsilciliği, Sungurlu Memur-Sen İlçe Temsilciliği, Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği İlçe Temsilciliği, Rehber Derneği, Sunimder, Farukiye Vakfı Temsilciliği, Din Görevlileri ve Emeklileri Derneği, Abdülmetin Balkanlıoğlu İlim ve Kültür Derneği, Kerebi Gazi Kültür ve Eğitim Derneği, Eğitimspor ve İzcilik Derneği, İHH İlçe Temsilciliği ve Gülzari Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenleniyor. Tüm katılımcılar adına bir açıklama yapan İHH Sungurlu İlçe Temsilcisi Ramazan Yayangil, "Peygamber Efendimiz (SAV) 'Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslüman'ın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun (bu iyiliği) sayesinde kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünya da, bir Müslüman'ın (ayıbını) örterse Allah da kıyamet günü onun (ayıbını) örter' demiştir. Sungurlu halkı, Allah'ın emrini yerine getiriyor. İdlib'e kardeşliğini devam ettiriyor. Allah razı olsun. Çorum Valiliği himayesinde, AFAD öncülüğünde, Sungurlu'da bulunan bazı sivil toplum kuruluşları ve kurumları tarafından İdlib'e yardım kampanyası başlatıldı. Nakdi yardımın yanında acil olarak ihtiyaç duyulan un, her türlü kuru gıda, kullanılmamış giyecek ve ayakkabı, soba, elektrikli ısıtıcılar, yakacak, temizlik malzemeleri, battaniye, yatak toplanacaktır. Yardımlarınızı belediye karşısındaki Atatürk Meydanı'nda standımıza ve Çuhacılar İş Merkezi altında bulunan büroya ulaştırabilirsiniz" - ÇORUM