Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

Sungurlu'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

54 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi 110 çocuğa yardımda bulunuldu.

Sungurlu'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi 110 çocuğa yardımda bulunuldu.

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Gökhan Boduroğlu'nun projesi kapsamında öğrenciler Eda Deniz Erpolat, Derya Aladağ, Sinem Özbek, Tuğçe Turan, Dilan Satır ve Şule Şevval Özkan, köylerdeki ihtiyaç sahibi çocuklar için kampanya düzenledi.

İlçenin 5 köyündeki ihtiyaç sahibi 110 öğrenci için mont, bot, içlik, polar ve çorap temin eden grup, köylere giderek yardımları çocuklara ulaştırdı.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömür Demirer, gazetecilere yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kalem tutan o minik elleri hep birlikte ısıtalım istedik. Bir çocuk umuttur, gelecektir, sevinçtir, hayallerdir, çocuk içimizdeki iyiliktir. Bugünün küçüğü, yarının büyüğü olacak evlatlarımızın yüzünde bir tebessüm olmaktan daha değerli bir şey yoktur. Masum yavrularımızın yüzüne bir gülümseme olmamıza yardımcı olan öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize, yardımsever destekçilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:11 Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Çorum, Sungurlu, Güncel
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