Sungurlu'da ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Sungurlu'da ihtiyaç sahiplerine yardım
6 saat önce
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde hayırseverler tarafından ulaştırılan yardım kolileri belirlenen ailelere teslim edilmeye başlandı.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde hayırseverler tarafından ulaştırılan yardım kolileri belirlenen ailelere teslim edilmeye başlandı.
Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, titizlik ve itinayla yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek yardım kolilerini teslim ettiler. Mahalle bazında dağıtımın yapılacağını belirten ekipler ilk olarak Akçay ve Bahçelievler mahallelerinden başladıklarını, bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşana kadar tüm mahallelerde dağıtım yapılacağını belirtiler. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:19 Kaynak: İHA
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