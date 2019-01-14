Sungurlu'da İki Ayrı Trafik Kazası
1 saat önce
Çorum yolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında ölen yada yaralanan olamazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Çorum
yolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında ölen yada yaralanan olamazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre ilk kaza Sungurlu-Çorum yolu Aktaş Un yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Ankara
istikametine seyir halinde olan 55 EZ 814 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Diğer kaza ise Sungurlu-Çorum karayolu Kırankışla Köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 35 HA 0780 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu.
Meydana gelen her iki kazada da ölen yada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:49 Kaynak: İHA
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