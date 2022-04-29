Sungurlu'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı - Son Dakika
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Sungurlu'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı

29.04.2022 03:10
Sungurlu'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu İlçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi de bıçakla yaralandı.

Çorum'un Sungurlu İlçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla, bir kişi de bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Sunguroğlu Mahallesi Vergi Dairesi önünde meydana geldi.

İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Emre K. silahla bacağından, Murat U. ise karnından bıçakla yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Murat U. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

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Sungurlu'da silahlı kavga: 1 yaralı Sungurlu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Sungurlu, Vergi, Çorum, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sungurlu'da iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı - Son Dakika
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