Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı : 3 yaralı
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Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı : 3 yaralı

35 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı : 3 yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu Köyü kavşağında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan M.E. (67) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen M.E.U. (38) yönetimindeki 60 EU 360 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada her araç iki sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.E. (62) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
Çorum, Sungurlu, 3. Sayfa
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