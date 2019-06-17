Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da ilk buğday borsa'ya geldi
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Sungurlu'da ilk buğday borsa'ya geldi

57 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılının ilk buğdayı, Sungurlu Ticaret Borsası'na geldi.

Sungurlu'da ilk buğday borsa'ya geldi, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılının ilk buğdayı, Sungurlu Ticaret Borsası'na geldi. Bahşılı Köyü'nden gelen buğday geleneksel satış yöntemiyle satıldı.

İlçeye bağlı Bahşılı Köyü'nde Mustafa Olcak'a ait tarladan biçilen ekmeklik buğday, Sungurlu Ticaret Borsası'na getirildi. Olcak tarafından getirilen 1,5 ton buğday, kilosu 1.334 TL'den Mustafa Kürbüz tarafından satın alındı.

Yılın ilk buğday ürününün satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Bahşılı Köyü'nde Mustafa Olcak isimli çitçimize ait tarladan biçilen buğday, Borsamıza getirilerek satışı yapıldı." ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:40 Kaynak: İHA
Çorum, Sungurlu
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