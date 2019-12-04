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Sungurlu'da imalathaneler denetlendi

7 saat önce

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede üretim yapan imalathaneleri denetledi.

Sungurlu'da imalathaneler denetlendi, System.String[]

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede üretim yapan imalathaneleri denetledi. Zabıta ekipleri tarafından imalathanelerde denetim yapılarak işyerlerine sağlık ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.


Zabıta Müdürü Kemal Karaman, halk sağlığını etkileyen alanlarda denetimlerin titizlikle yapıldığını belirtti. Karaman, zabıta ekipleri tarafından imalat yapılan iş yerlerinde denetimlerin sürdüğünü ifade ederek, "İmalathanelerde, hamur işlevlerinde kullanılan yağ ve gıda maddelerinin kontrolünü yaparak vatandaşlarımıza sağlıklı ve hijyenik bir ortamda üretilen yiyecekleri tüketmesini sağlamaktır. Umuma açık ve halk sağlığını direk etkileyen imalathane ve benzeri iş yerlerinde denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
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