Sungurlu'da İyi Parti Adayı Abdulkadir Şahiner Kazandı
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığını İyi Parti Abdulkadir Şahiner kazandı.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde belediye başkanlığını İyi Parti Abdulkadir Şahiner
kazandı.
Sungurlu'da kurulan 190 sandıkta kullanılan oyların 8 bin 426 oyu alan Abdulkadir Şahiner belediye başkanlığını kazanırken, AK Parti
adayı İlyas Özkan
, 8 bin 277, MHP
adayı Şaban Köyhanoğlu
bin 893 oy aldı.
Abdulkadir Şahiner kimdir: 1967 yılında Sungurluda doğdu. İlköğrenimini Sunguroğlu İlköğretim Okulunda, Lise öğrenimini Sungurlu Lisesinde tamamladı. 30 Mart 2014' de yapılan
Mahalli İdareler Seçiminde Sungurlu Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır. - ÇORUM
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:15 Kaynak: İHA
İYİ Parti Lideri Akşener Oyunu Kullandı: İYİ Sonuçlar Çıkacak
İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, Oyunu Kullandı
Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Siyasete Atılan Mehmet Aslan'ın Partisi, Resmi Olmayan Verilere Göre İstanbul Kağıthane'de Seçimi İkinci Olarak Tamamladı!