Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da İyi Parti Adayı Abdulkadir Şahiner Kazandı

Sungurlu'da İyi Parti Adayı Abdulkadir Şahiner Kazandı

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığını İyi Parti Abdulkadir Şahiner kazandı.

Sungurlu'da İyi Parti Adayı Abdulkadir Şahiner Kazandı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığını İyi Parti Abdulkadir Şahiner kazandı.

Sungurlu'da kurulan 190 sandıkta kullanılan oyların 8 bin 426 oyu alan Abdulkadir Şahiner belediye başkanlığını kazanırken, AK Parti adayı İlyas Özkan, 8 bin 277, MHP adayı Şaban Köyhanoğlu bin 893 oy aldı.

Abdulkadir Şahiner kimdir: 1967 yılında Sungurluda doğdu. İlköğrenimini Sunguroğlu İlköğretim Okulunda, Lise öğrenimini Sungurlu Lisesinde tamamladı. 30 Mart 2014' de yapılan

Mahalli İdareler Seçiminde Sungurlu Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:15 Kaynak: İHA

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