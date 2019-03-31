Sungurlu'da İyi Parti Adayı Abdulkadir Şahiner Kazandı

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Siyasete Atılan Mehmet Aslan'ın Partisi, Resmi Olmayan Verilere Göre İstanbul Kağıthane'de Seçimi İkinci Olarak Tamamladı!