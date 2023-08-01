Sungurlu'da Kadın Cinayeti: Polis Memuru Tutuklandı - Son Dakika
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Sungurlu'da Kadın Cinayeti: Polis Memuru Tutuklandı

01.08.2023 17:34

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde yol kenarında başından ve göğsünden vurulmuş cesedi bulunan Gülten Ataklı'nın (35) gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı (38), tutuklandı. Olay, dün Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü Topaktaş mevkisinde meydana geldi. Köye yakın, çalılık alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülten Ataklı olduğu belirlenen kadının başından ve göğsünden vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında Ataklı'nın Samsun'da görev yapan boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı gözaltına alındı. Ataklı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Sungurlu Adliyesi'ne sevk edildi. Mürsel Ataklı'nın ifadesinde eşiyle piknik yapmaya gittiklerini belirterek, 'Daha sonra konuştuk. Ama ben yapmadım. Olayı hatırlamıyorum' dediği belirtildi. Ataklı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Gülten Ataklı'nın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarında başından ve göğsünden vurulmuş cesedi bulunan Gülten Ataklı'nın (35) gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı (38), tutuklandı.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Olay, dün Sungurlu ilçesi Demirşeyh köyü Topaktaş mevkisinde meydana geldi. Köye yakın, çalılık alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULMUŞTU

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülten Ataklı olduğu belirlenen kadının başından ve göğsünden vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında Ataklı'nın Samsun'da görev yapan boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Mürsel Ataklı gözaltına alındı.

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İFADESİNDE "HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Ataklı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Sungurlu Adliyesi'ne sevk edildi. Mürsel Ataklı'nın ifadesinde eşiyle piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Daha sonra konuştuk. Ama ben yapmadım. Olayı hatırlamıyorum" dediği belirtildi. Ataklı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gülten Ataklı'nın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA
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