Sungurlu'da kahvehane'ye kumar baskını: Operasyonda 14 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Sungurlu'da kahvehane'ye kumar baskını: Operasyonda 14 kişiye cezai işlem uygulandı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, işletme sahibi ve kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye toplam 57 bin 704 lira idare para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Turan Mahallesi'nde bulunan kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri eve baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kahvehane içerisinde işletme sahibi dışında 13 kişi bulunduğu belirlenirken, yapılan aramalarda 1 adet tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve mermi ile 1 adet bıçak ve çok sayıda oyun kağıdı elle geçirildi.

Operasyon sonucunda 1 kişiye kumar oynatmaktan 18 bin 704 TL, 13 kişiye ise pandemi kurallarına uymamak ve kumar oynamaktan 39 bin TL olmak üzere toplamda 57 bin 704 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.