Sungurlu'da kan, kök hücre ve organ bağışı kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sungurlu'da kan, kök hücre ve organ bağışı kampanyası - Son Dakika

Sungurlu'da kan, kök hücre ve organ bağışı kampanyası

6 saat önce

Sungurlu Belediye Başkanlığı öncülüğünde, Kızılay ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan Kan, Kök Hücre ve Organ Bağışı kampanyası yoğun gördü.

Sungurlu'da kan, kök hücre ve organ bağışı kampanyası, System.String[]

Sungurlu Belediye Başkanlığı öncülüğünde, Kızılay ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan Kan, Kök Hücre ve Organ Bağışı kampanyası yoğun gördü. Kampanya çerçevesince ilk gün rekor bir katılım sağlanarak 101 ünite kan ve 47 kök hücre bağışı alınırken, 24 kişinin de organ bağışında bulunduğu bildirildi. Kızılay yetkilileri, bu sayının son yılların en yüksek bağışı olduğunu ifade etti.


Atatürk Meydanı'nda 9 Ocak tarihine kadar kan bağışı ve kök hücre bağışı alınmaya devam edecek.


İlk gün Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri, oda başkanları ve Sungurlulular kampanyaya destek verdi. - ÇORUM

Sungurlu, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
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