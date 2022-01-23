Sungurlu'da kar kazaları da beraberinde getirdi - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kar yağışı sebebiyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Sungurlu ilçesinde kar yağışı, dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sonrasında, yollar buz pistine döndü. Sungurlu-Çorum ve Sungurlu- Kırıkkale karayolunda birçok yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Belediye ve Karayolları ekipleri yollarda kazalara karşı temizleme ve tuzlama çalışmalarına ağırlık veriyor. - ÇORUM