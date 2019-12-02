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Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da kış lastiği denetimi - Son Dakika

Sungurlu'da kış lastiği denetimi

7 saat önce

Türkiye genelinde olduğu gibi Sungurlu'da da 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği uygulaması nedeniyle Bölge Trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirdi.

Sungurlu'da kış lastiği denetimi, System.String[]

Türkiye genelinde olduğu gibi Sungurlu'da da 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği uygulaması nedeniyle Bölge Trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirdi.


Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Bölge Trafik ekiplerince, denetimler başladı.


1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından denetimlerini aralıksız sürdüren trafik ekipleri, bölge trafik önünde yük taşıyan ticari araçlar durdurularak belge ve lastik kontrollerini yaptı.


Kış lastiğinin önemi hakkında sürücüleri bilgilendiren polis ekipleri, kış lastiği kullanmayan sürücülere 625 lira ceza uygulanacağını belirttiler. Denetimlerin aralıksız süreceğini dile getiren yetkililer, uygulamanın 1 Nisan 2019'a kadar devam edeceğini ifade ettiler. - ÇORUM

Sungurlu, Türkiye, Aralık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:17 Kaynak: İHA
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