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Sungurlu'da korkutan yangın - Son Dakika

Sungurlu'da korkutan yangın

18.12.2021 17:11
Sungurlu'da korkutan yangın

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir apartman dairesinin mutfak kısmında yangın çıktı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir apartman dairesinin mutfak kısmında yangın çıktı. Çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Şehit Adil Yıldız Caddesi Mevlana Apartmanı'nın 2. katında bulunan dairenin mutfak kısmında yangın çıktı. Ev sahiplerinin daire de bulunmadığı sırada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Sungurlu'da korkutan yangın
Sungurlu'da korkutan yangın
Sungurlu'da korkutan yangın
Sungurlu'da korkutan yangın

Sungurlu, Yangın, Fatih, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da korkutan yangın - Son Dakika


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