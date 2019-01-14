Sungurlu'da Köye Giden Öğretmenler Karda Mahsur Kaldı
53 dakika önce
- Sungurlu'da köye giden öğretmenler karda mahsur kaldı Kara saplanarak mahsur kalan 13 öğretmenin imdadın görev yaptıkları köylediler yetiştiÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde görevli oldukları köye giden 13 öğretmen araçlarını kara saplanması sonucunda mahsur kaldı.
- Sungurlu
'da köye giden öğretmenler karda mahsur kaldı
Kara saplanarak mahsur kalan 13 öğretmenin imdadın görev yaptıkları köylediler yetişti
ÇORUM - Çorum
'un Sungurlu ilçesinde görevli oldukları köye giden 13 öğretmen araçlarını kara saplanması sonucunda mahsur kaldı. Minibüste mahsur kalan öğretmenler köylülerin yardımı ile kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde görev yaptıkları ilçeye bağlı Aşağıfındıklı Köyü'ne gitmek için yola çıkan 13 öğretmenin içinde bulunduğu minibüs, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda biriken kara saplandı. Kendi çabalarıyla minibüsü saplandığı yerden çıkaramayan öğretmenler minibüsün içersinde mahsur kalınca köylülerden yardım istedi.
Traktör ile olay yerine gelen köylülerde minibüsü çıkarmaya çalışırken kara saplandı. İkinci bir traktörün gelmesiyle minibüs ve traktör saplandığı yerden kurtarıldı. Öğretmenler daha sonra görev yaptıkları köye giderken bir aracın daha kara saplandığı fark etti. Minibüsten inen öğretmenler, yolda mahsur kalan aracı iterek saplandığı yerden kurtardılar.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:58 Kaynak: İHA
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