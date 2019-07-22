Sungurlu'da kurban bayramı hazırlıkları başladı
1 saat önce
Sungurlu Belediyesi Kurban Bayramı öncesi Mezbahane de hazırlıklara başladı.
Sungurlu Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:06 Kaynak: İHA
Belediyesi Kurban Bayramı
öncesi Mezbahane de hazırlıklara başladı.
Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde, Sungurlu Belediyesi gerek kurbanlık satışı, gerek ise kurban kesimi ile ilgili gerekli hazırlıklarına başladı.
Sungurlu Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Yeri'nin fiziki ortamını bayrama hazırlayan belediye ekipleri, alanın sağlıklı ve donanımlı bir hizmet verebilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kurban Bayramında kurban satışları, Ankara- Samsun
karayolu üzerinde bulunan mezbaha yanında olan hayvan pazarında yapılacak. Satıcı ve alıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan alanda, temizlik yapılıp zemin uygun hale getirildikten sonra, satış yerleri oluşturulmaya başlandı. Sungurlu Belediyesi tarafından kurbanlık satış noktası olarak belirlenen Hayvan Pazarının dışında satış yapılması kesinlikle yasaklanırken, yasağa uymayanlara ise Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekiplerince gerekli cezai işlem uygulanacak. - ÇORUM
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