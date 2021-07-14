Sungurlu'da kurban kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

Sungurlu'da kurban hizmetleri komisyon kararına göre halkın kurbanlarını tespit edilen 4 ayrı yerde kesebileceği belirtildi.

Sungurlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sungurlu'da kurban kesim yerlerinin yeni mezbahane, Hacettepe Mahallesi 1100. Sokak pazaryeri yanında bulunan boş arsa, Turan Mahallesi Şehit Nuri Bayav Caddesi Altınoğlu Cami karşısında bulunan boş arsa ve Örnekevler Mahallesi'nde 2028 sokak Örnekevler Cami yanında bulunan boş arsa kesim yerleri olarak belirlendiği açıklandı.

Kurban Bayramı boyunca kurbanlıklarını Belediye mezbaha tesislerinde kestirmek isteyen vatandaşların komisyonun belirlediği ücret karşılığında kesim yaptırabilecekleri belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, halkın huzurlu bir bayram geçirmesi için bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini ifade etti.

Halkın ve esnafların kolaylıkla alış verişlerini yapabilecekleri canlı hayvan pazarını ekiplerin sürekli denetim altında tuttuğunu belirten Başkan Şahiner, "Açık alanlarda halkımızın et çekimi yapmamalarını ve kötü görüntü sergilememelerini rica ediyoruz. Halkımızın dini vecibelerini yerine getirirken çevreye karşı daha duyarlı davranacaklarına inanıyorum. Kurban kesimi nedeniyle ilçede oluşabilecek kötü görüntülerden korunmak için ekiplerimiz 24 saat görev başında olacaktır. Kesim yerleri dışında, çarşı içinde veya mahalle aralarında kesim yapılmamasını tüm ilçe halkında rica ediyoruz. Kurbanların dini vecibelere uygun, sağlık ve çevre şartlarını taşıyan yerlerde kesilmesi gerekmektedir. Kesim sonunda da temizliğe azami ölçüde dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi. - ÇORUM