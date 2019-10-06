Sungurlu'da mevlit yemeğinde tavuk-pilav yiyen 46 kişi zehirledi

Çok sayıda kişi Çorum ve Sungurlu'daki hastanelere başvurdu

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde mevlit programında ikram edilen yemekten yiyen çok sayıda kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Sungurlu'da geçen hafta hayatını kaybeden fırıncı Kadir Derşnyar için yakınları mevlit programı tertipledi.

Gerçekleştirilen mevlitte yakınları gelen misafirlere tavuk ve pilav ikramında bulundu. Akşam saatlerinde çok sayıda vatandaş kusma ve yüksek ateş şikayeti ile Sungurlu Devlet Hastanesi'ne 42' kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ise 4 kişi başvurdu.

Hastaneye gelen ve gıda zehirlenmesinden dolayı rahatsızlık yaşadığı tespit edilen vatandaşlara doktorlar acil müdahalede bulundu.

Sungurlu Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan Sungurlu Devlet Hastanesi'ne gelerek doktorlardan bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Dağaşan, "Olayı duyar duymaz hastaneye geldik. Doktorlardan aldığımız bilgiye göre Şuana kadar 30-40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvuruda bulunmuş. Durumu ağır olan vatandaşımız yok çok şükür. Hastalarımız tek tek dolaşarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduk ve Belediye olarak yanlarında olduğumuzu söyledik" dedi.