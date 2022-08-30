Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tır parkına daldı: 1 yaralı - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tır parkına daldı: 1 yaralı

30.08.2022 00:23
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tır parkına daldı: 1 yaralı

Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Ankara yolu 6. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 55 YE 335 plakalı otomobil, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için dinlenme tesisine daldı. Hurdaya dönen araçta yaralanan bayan sürücü, kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Sungurlu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tır parkına daldı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tır parkına daldı: 1 yaralı - Son Dakika
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