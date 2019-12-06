Sungurlu'da mezarlıklar bakıma alındı

Sungurlu Belediyesi ilçe mezarlıklarını bakıma aldı.



Her yıl düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mezarlıklar içindeki kuruyan ot ve ağaç dalları temizlenerek, dikenler ve yabani otlar kesiliyor" dedi.



Şahiner, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat şekilde yapmalarını amaçladıklarını belirtti. - ÇORUM