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Sungurlu'da öğrenci servis araçları denetlendi

2 saat önce

Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında Sungurlu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan öğrenci servis araçları denetleme komisyonu ekibi İlçemizde okullara özel taşıma yapan servis araçlarını denetlediler.

Sungurlu'da öğrenci servis araçları denetlendi, System.String[]

Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında Sungurlu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan öğrenci servis araçları denetleme komisyonu ekibi İlçemizde okullara özel taşıma yapan servis araçlarını denetlediler.


Denetlemeye İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan komisyonda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sungurlu Belediyesi ve Sungurlu Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yetkili personeller katıldı.


Komisyon tarafından yapılan denetimlerde özel taşıma yapan öğrenci servis araçlarında tespit edilen olumsuzluklar hakkında gereken uyarıları yapank denetleme komisyon üyeleri servis araç sahiplerine aksaklıkların giderilmesi için süre verdi. Mevzuat gereği özel servis hizmeti yapamayacak araçlar hakkında yasal işlem yapıldı.


Denetleme Komisyon Başkanı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Akkaya denetimlerin devam edeceğini belirtti. - ÇORUM

Sungurlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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