Sungurlu'da Öğrenci Servisleri Denetlendi
1 saat önce
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme komisyon üyeleri köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servis araçlarını denetlediler.
Sungurlu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
denetleme komisyon üyeleri köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servis araçlarını denetlediler.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme komisyon üyeleri köylerden şehir merkezine öğrenci taşıyan servisleri 4 ayrı noktada denetlediler. Okullara taşıma yapan öğrenci servislerine yönelik yapılan denetimlerde servis araçlarında bulunması gereken işaret ve ilk yardım malzemeleri, emniyet kemerleri, araç muayene ve ruhsatları ile servis aracı içindeki oturma düzeni kontrol edildi.
2018-2019 Eğitim öğretim yılının 2. Döneminin başlaması ile birlikte öğrencilerin, güvenle okullarına gidip gelmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit "Araçlarda sürücülerin yönetmeliklerde belirtilen şartlarda taşıma yapıp yapmadıklarını kontrol ettik, öğrencilerin güvenli ve emniyet içerisinde taşınmaları konusuna hassasiyet gösteriyoruz" dedi. - ÇORUM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:00 Kaynak: İHA
Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı
Önce Taciz, sonra Tokat! Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada
Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu
Savcının Halı Sahada Gözaltına Aldırdığı Öğretmen Konuştu: Sırf Kendisi Oynamak İçin Bizi Sahadan Çıkarttı