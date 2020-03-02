Sungurlu'da öğrenciler şehitler için yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sungurlu'da öğrenciler şehitler için yürüdü - Son Dakika

Sungurlu'da öğrenciler şehitler için yürüdü

6 saat önce

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri İdlip'de şehit düşen 36 askerimiz için yürüyüş düzenledi.

Sungurlu'da öğrenciler şehitler için yürüdü, System.String[]

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri İdlip'de şehit düşen 36 askerimiz için yürüyüş düzenledi.


Sungurlu MYO Kampüsü'nden başlayan yürüyüş öğrenciler "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak Sungurlu şehitliğine kadar yürüdü. Şehitlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla etkinlikte öğrenciler adına bir konuşma yapan Buse Algül, "27 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de birlik ve beraberliğimizi hedef alan, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelede, 34 kahraman Mehmetçiğimizi hain bir eylem sonucu şehit vermiş bulunuyoruz. Acımız çok büyük, hüznümüz dağlar kadar ama boynumuzu bükmüyoruz. Kor ateş de olsa, hüznümüzü yüreğimize gömecek, gözyaşımızı içimize akıtacağız, hainleri sevindirmeyeceğiz. Kin yuttuk kan kusturacağız. Net biçimde ifade ediyoruz; kazanamayacaklar. Kendi karanlıklarında eriyip gideceklerdir. Kendi kanlarında boğulacaklardır. Hiçbir zaman ümitsiz olmadık, olmayacağız. Şiddet sarmalına teslim olmadık, hiçbir zaman da teslim olmayacağız. Bizlere bu acıyı yaşatanlar, bilsinler ki bunun bedelini çok ağır biçimde ödeyeceklerdir.


Aziz şehitlerimiz! Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna ölümü göze alarak yaptığınız ulu görev sonucunda, şanlı bir tarih yazarak, şehadet mertebesine ulaştınız. Tehditler karşısında bu büyük millet, şehit olmayı her zaman bir onur ve gurur kaynağı olarak görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelik her türlü tehdide karşı, sarsılmaz inancımıza, ebedi kaynak teşkil edecek ve bu ateş yüreklerimizde daima yanacaktır" ifadeleri kullanıldı.


Konuşmanın ardından asker andı ve şehit askerlerin isim ve memleketleri okunarak öğrenciler hep bir ağızdan 'burada' diye bağırdı. Daha sonra tüm şehitler için edilen duanın ardından program sona erdi. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Sungurlu, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:22 Kaynak: İHA
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