Sungurlu'da okullar corona virüse karşı temizleniyor - Son Dakika

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Sungurlu'da okullar corona virüse karşı temizleniyor
6 saat önce
Sungurlu İlçe Merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında, corona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı okulların iki hafta süreyle tatil edilmesinin ardından okullarda temizlik çalışmalarına hız verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:17 Kaynak: İHA
Sungurlu İlçe Merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında, corona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı okulların iki hafta süreyle tatil edilmesinin ardından okullarda temizlik çalışmalarına hız verdi.
Okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra korona virüse ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı periyodik olarak sınıfları, tuvaletleri, koridorları ve merdivenleri detaylı bir şekilde temizlendi. - ÇORUM
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