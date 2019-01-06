Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da Okullar Tatil Edildi

Sungurlu'da Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde okullar yarın için tatil edildi.

Sungurlu'da Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde okullar yarın için tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Sungurlu'da temel ve orta öğretim okullarında 7 Ocak 2018 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:35 Kaynak: İHA

Çorum, Sungurlu, Güncel
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