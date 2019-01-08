Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da Okullar Yarın Tatil Edildi

Sungurlu'da Okullar Yarın Tatil Edildi

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Sungurlu'da Okullar Yarın Tatil Edildi, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Sungurlu'da temel ve orta öğretim okullarında yarın tatil edilmiştir. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz. Kitap okuma bilgilerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan bana gönderenlere kitap hediye edeceğim" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:04 Kaynak: İHA

Çorum, Sungurlu, Güncel
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