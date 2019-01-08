Sungurlu'da Okullar Yarın Tatil Edildi
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Sungurlu'da temel ve orta öğretim okullarında yarın tatil edilmiştir. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz. Kitap okuma bilgilerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan bana gönderenlere kitap hediye edeceğim" dedi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:04 Kaynak: İHA
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