Sungurlu'da Okullara Kar Tatili
8 dakika önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:08 Kaynak: İHA
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