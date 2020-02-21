Sungurlu'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sungurlu'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika

Sungurlu'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı

6 saat önce

Sungurlu'da Kaymakam Mitat Gözen başkanlığında, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı.

Sungurlu'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, System.String[]

Sungurlu'da Kaymakam Mitat Gözen başkanlığında, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı.


Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya İlçe Kaymakamı Mitat Gözen başkanlık yaparken, toplantıya İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili, ilçede bulunan otobüs firma temsilcileri katıldı.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" uygulamaya konularak trafikte sürücü, yolcu veya yaya olarak yer alan insan unsurunun yaptığı kural ihlalleri ile bu ihlallerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik, telafisi mümkün olmayan ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, konuya daha fazla dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın arttırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların iş birliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesine yönelik Kaymakam Mitat Gözen başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili, ilçemizde bulunan otobüs firma temsilcileri ve diğer paydaşların katılımıyla Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı yapıldı" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM

İçişleri Bakanlığı, Mitat Gözen, Sungurlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:31 Kaynak: İHA
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