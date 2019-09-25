Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
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Sungurlu'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

41 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sungurlu'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale karayolu'nun 6. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 34 TV 4181 plakalı minibüs, 81 KB 004 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Hüseyin Oral (55), Huriye Oral (49), İsmail Arslan, İlknur Arslan ve Derya Arslan yaralandı. Yarlılardan kaza yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:08 Kaynak: İHA
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