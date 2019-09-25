Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da özel araçlara sigara denetimi
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Sungurlu'da özel araçlara sigara denetimi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkati çektiği uygulama başladı.

Sungurlu'da özel araçlara sigara denetimi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkati çektiği uygulama başladı. 'Dumansız araçlar' uygulamasında araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen sürücülere ceza uygulanmaya başlandı. Aracında sigara içen sürücülere 153 TL para cezası uygulanırken, diğer sürücüler ise uyarılıyor.


Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı. Araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL. idari para cezası uygulanırken, diğer sürücüler ise sigara içmemeleri konusunda uyarıldı.


İdari para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi, hem de uygulama sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi. - ÇORUM

Recep Tayyip Erdoğan, Sungurlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:07 Kaynak: İHA
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