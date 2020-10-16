Sungurlu'da pandemi denetimi - Son Dakika

Sungurlu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler artarak devam ediyor.

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekipler, sabah saatlerinden itibaren ilçenin farklı noktalarında işyerleri, kahvehaneler, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetimlerine devam etti.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında yapılan denetim, Kaymakam Fatih Görmüş tarafından bizzat organize edilerek gerçekleştirildi.

İlçede alınan sıkı tedbirler ve gerçekleştirilen anlık denetimler ile vaka azalışlarına dikkat çeken Kaymakam Fatih Görmüş; sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik konularında vatandaşlarımıza uyarılarda bulunarak, tedbiri elden bırakmamız gerektiğini ve pandemi sürecini hep birlikte el ele vererek daha hızlı atlatacağımızı belirtti.

Denetimler kapsamında ekipler vatandaşlara virüs için uyulması gereken kuralları, sosyal mesafe, maske, hijyen gibi önemli hususlarda vatandaşlara uyarılarda bulundu. - ÇORUM