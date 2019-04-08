Sungurlu'da Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu
1 saat önce
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Ulu Caminde şehitler için mevlit okuttu.
Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası
nedeniyle Sungurlu
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Ulu Caminde şehitler için mevlit okuttu.
Ulu Cami'nde okutulan mevlide İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz
, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz
, Sungurlu Müftüsü İbrahim Köksal
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, emniyet personeli ve çok sayıda cami cemaati katıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli vatandaşlara cami çıkısında gül suyu ve çikolata ikramında bulundular. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:22 Kaynak: İHA
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