Sungurlu'da seyir halindeki araca ateş açıldı: 1 yaralı - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki otomobile başka bir araçtan silahla ateş edildi. Olayda sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Başpınar Mahallesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir araçtan başka bir araca açılan ateş sonucu araç sürücüsü B.E. yaralandı. Yaralı halde olay yerinden kaçan sürücü 100. Yıl Hali civarına geldiğinde durarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirilen kimliği belirsiz şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM