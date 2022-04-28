Sungurlu'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sungurlu'da silahlı kavga: 1 yaralı

28.04.2022 20:34
Sungurlu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sunguroğlu Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan K.K. ile Tayfun Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle K.K. yanında bulunan silahla Tayfun Ç..'yi bacağından vurdu. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bacağından yaralanan Tayfun Ç. olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, K.K. ise suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

YORUMLAR
500

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Rus tanklarında ortaya çıkan tasarım hatası savaşta ağır kayıplar verilmesine neden olmuş
19:59 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi büyük derde soktu!
19:51 Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç tahliye edildi
19:11 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!
19:10 Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'a isim önerisi geldi!
18:43 Liverpool, Jurgen Klopp'la sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!
18:38 Alkol masasında Kadir Gecesi kutlaması yapan çalışanları hakkında Pegasus açıklama yaptı: Gerekli aksiyonlar alınacak
18:23 Türkiye ile Ermenistan arasındaki üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta gerçekleşecek
18:19 Antalyaspor Teknik Direktörü Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı
18:17 Dünyanın en büyük mavi elması rekor fiyata satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 20:40:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sungurlu'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement