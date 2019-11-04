Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da sopalı kavga: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da sopalı kavga: 1 yaralı

Sungurlu'da sopalı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı,Olay, ilçeye bağlı Çavuşcu köyünde meydana geldi.

Sungurlu'da sopalı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı,


Olay, ilçeye bağlı Çavuşcu köyünde meydana geldi. İddialara göre, Hacı Mehmet İ. (55) adlı şahıs şakalaştığı Kemal K.'nın (66) kafasına bilinmeyen bir nedenden elindeki sopayla vurdu. Aldığı darbe sonucu bir anda yere yığılan Kemal K., Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale de kafatasında çatlak olduğu belirlenen ve hayati tehlikesi bulunan Kemal K., Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Şüpheli Hacı Mehmet İ. ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına aldındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:20 Kaynak: İHA
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