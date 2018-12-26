Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da Taşımalı Öğrencilere Tatil

Sungurlu'da Taşımalı Öğrencilere Tatil

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitim öğrencilerine okullar tatil edildi.

Sungurlu'da Taşımalı Öğrencilere Tatil, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitim öğrencilerine okullar tatil edildi.

Sungurlu ilçesindeki yoğun kar yağışı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit açıklamada bulundu. Eryiğit, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımız da taşımalı eğitim öğrencilerimize Perşembe günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: İHA

Çorum, Kar, Sungurlu, Güncel
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