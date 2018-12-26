Sungurlu'da Taşımalı Öğrencilere Tatil
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitim öğrencilerine okullar tatil edildi.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitim öğrencilerine okullar tatil edildi.
Sungurlu ilçesindeki yoğun kar yağışı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit açıklamada bulundu. Eryiğit, "Kar
yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımız da taşımalı eğitim öğrencilerimize Perşembe günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: İHA
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