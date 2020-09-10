Sungurlu'da tohum yüklü tır devrildi - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tohum yüklü Tır devrildi.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Alaca yolu Ekmekçi Köyü yakınlarında meydana geldi. 42 GR 604 plakalı tohum yüklü Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına yan yattı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, Tır'da bulunan tonlarca tohumlar tarlaya saçıldı. Kazada Tır'da maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:17 - Kaynak: İHA
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