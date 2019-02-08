Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sungurlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sungurlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Karaçay Köyü Boztepe Köyü mevkiinde meydana geldi. Karaçay Köyü istikametinden Sungurlu istikametine seyir halinde olan E.Ş. (29) yönetimindeki otomobil, yağışlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Meydana gelen kazadan sonra kendi imkanları ile olay yerinden ayrılan sürücü daha sonra rahatsızlanarak Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:27 Kaynak: İHA

Çorum, Sungurlu, 3. Sayfa
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