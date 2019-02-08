Sungurlu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Karaçay
Köyü Boztepe
Köyü mevkiinde meydana geldi. Karaçay Köyü istikametinden Sungurlu istikametine seyir halinde olan E.Ş. (29) yönetimindeki otomobil, yağışlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Meydana gelen kazadan sonra kendi imkanları ile olay yerinden ayrılan sürücü daha sonra rahatsızlanarak Sungurlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:27 Kaynak: İHA
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