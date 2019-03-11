Sungurlu'da Trafik Kazası
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, orta refüje çarpan jeepin sağ ön tekerleği koptu.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, orta refüje çarpan jeepin sağ ön tekerleği koptu.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale
karayolu Akpınar
Köyü yakınlarında meydana geldi. Abuzer G. yönetimindeki 16 TAB 83 plakalı jeep, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken kazayla ilğili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:57 Kaynak: İHA
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