Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da Trafik Kazası

Sungurlu'da Trafik Kazası

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, orta refüje çarpan jeepin sağ ön tekerleği koptu.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, orta refüje çarpan jeepin sağ ön tekerleği koptu.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale karayolu Akpınar Köyü yakınlarında meydana geldi. Abuzer G. yönetimindeki 16 TAB 83 plakalı jeep, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken kazayla ilğili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:57 Kaynak: İHA

Çorum, Sungurlu, 3. Sayfa
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