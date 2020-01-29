Sungurlu'da trafik kazası - Son Dakika

Sungurlu'da trafik kazası
6 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyon orta şeride devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyon orta şeride devrildi.
Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Amasya'ya gitmekte olan ev eşyası yüklü olan kamyon, Beşdam köyü civarına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.
Meydana gelen kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
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