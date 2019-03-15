Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da Türkçeme Sahip Çıkıyorum Projesi

Sungurlu'da Türkçeme Sahip Çıkıyorum Projesi

1 saat önce

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Sorumluluklarımla Büyüyorum" projesi kapsamında ilçe merkezi ve köylerde bulunan tüm ilkokullarda çeşitli etkinliklerle projeye katılım sağladılar.

Sungurlu'da Türkçeme Sahip Çıkıyorum Projesi, System.String[]
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Sorumluluklarımla Büyüyorum" projesi kapsamında ilçe merkezi ve köylerde bulunan tüm ilkokullarda çeşitli etkinliklerle projeye katılım sağladılar.

Küçük yaşlarda öğrencilerin toplum problemlerine duyarlı olmaları, sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiği proje kapsamında tüm ilkokullarda türkçeme sahip çıkıyorum teması işlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "Yabancı kökenli kelimelerin kullanılması türkçemizin güzelliğini bozuyor. Dilimize sahip çıkmak, korumak amacıyla tüm ilkokullarımızda proje kapsamında ttürkçeme sahip çıkıyorum teması işlendi. Türkçeyi daha doğru konuşabilmek için önce yapısını bilmek gerekir. Çünkü yapılarına göre diller farklılıklar gösterir. Bu farklılıkları göz önünde bulundurmak, bir dilin mantığını anlamak için önemlidir" şeklinde konuştu.

Sorumluluklarımla büyüyorum Projesi, 'Hayvanları seviyorum ve koruyorum' temasıyla devam edecektir. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:31 Kaynak: İHA

Sungurlu, Güncel
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