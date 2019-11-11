Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da üniversite öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu
Son Dakika Güncel Sungurlu'da üniversite öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu

Sungurlu'da üniversite öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri henüz yapımı devam eden ve Ocak ayında taşınacakları yeni kampüs alanında fidan dikimi gerçekleştirdi.

Sungurlu'da üniversite öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri henüz yapımı devam eden ve Ocak ayında taşınacakları yeni kampüs alanında fidan dikimi gerçekleştirdi.


"2-8 Kasım Lösevili Çocuklar Haftası"nın geride kalmasına rağmen Üniversite öğrencileri fidan dikimini maskelerle gerçekleştirerek farkındalık oluşturmak istedi. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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