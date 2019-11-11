Sungurlu'da üniversite öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri henüz yapımı devam eden ve Ocak ayında taşınacakları yeni kampüs alanında fidan dikimi gerçekleştirdi.



"2-8 Kasım Lösevili Çocuklar Haftası"nın geride kalmasına rağmen Üniversite öğrencileri fidan dikimini maskelerle gerçekleştirerek farkındalık oluşturmak istedi. - ÇORUM