Sungurlu'da yangın - Son Dakika

Sungurlu'da yangın

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 15 çam ağacı kül oldu.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 15 çam ağacı kül oldu.

Yangın, Bahçelievler mahallesinde bulunan Aşıklar Tepesi'nde çıktı. İddiaya göre, madde bağımlarının yaktığı ateş, rüzgarında etkisiyle ağaçlık alana yayıldı. Yangını gören mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında 15 adet çam ağacının yandığı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Bahçelievler, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 17:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da yangın - Son Dakika

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