Sungurlu'da yaşlı kadın kendisine uzanacak yardım elini bekliyor - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan ve KOAH ve kemik erimesi hastası olan 72 yaşındaki Dursune Kargın adlı yaşlı kadın kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Sungurlu ilçesinin Şekerpınar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Özköse Apartmanı'nda ikamet eden Dursune Kargın (72) bir süre önce Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde romatizma kalça ameliyatı oldu. Maddi imkansızlıklar sebebi ile solunum makinesine bağlı olarak hayatını devam ettiren Dursune Kargın, hayırsever vatandaşlar ve yetkililerden destek bekliyor.

Annesinin evde sağlık hizmeti aldığını ifade eden kızı Hatice Kargın, "Annem ameliyat olduğu için yataktan kalkamıyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne evde bakım parası için başvurduk ancak kabul edilmedi. Evimiz kira, ben ona yardımcı olmak için annemin yanında kalıyorum. Benimde birisi engelli 2 çocuğum var. Annemin 65 yaş aylığı ve çocuğum için ödenen 570 TL engelli maaşı dışında hiç bir gelirimiz olmadığı için geçimimizi sağlayamıyoruz" dedi.

Yatalak olduğu için annesinin hasta bezi kullandığını ve 2 ayda bir Çorum götürmek içinde taksi parası olarak 300 lira verdiklerini belirten Hatice Kargın, "Kullandığı makinelerinin bakımının ücreti bir tanesi aylık 150 TL tutuyor. Hasta bezi, taksi parası ve makinelerin bakım paralarını karşılayamıyoruz. Eşimden ayrıldığım için benimde hiçbir gelirim yok, geçimizi sağlayamadığım için hayırseverler ve yetkililerden bize maddi destek olmasını istiyoruz" diye konuştu. - ÇORUM