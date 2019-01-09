Son Dakika Haberleri: Sungurlu'da Yollara Buzlanmaya Karşı Solüsyon

Sungurlu'da Yollara Buzlanmaya Karşı Solüsyon

27 dakika önce

Yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Sungurlu Belediyesi, yollarda oluşan buzlanmaya karşı buz çözücü solüsyon kullanmaya başladı.

Sungurlu'da Yollara Buzlanmaya Karşı Solüsyon, System.String[]
Yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Sungurlu Belediyesi, yollarda oluşan buzlanmaya karşı buz çözücü solüsyon kullanmaya başladı.

Sungurlu belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, yollarda yaşanacak buzlanmaya karşı solüsyon çalışması yapılıyor. İlçe merkezi ve mahallelerde kullanılan solüsyon ile yollarda hem buzun çözülmesi sağlanacak hem de 72 saat boyunca buzlanmanın oluşması engellenecek.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, kar ve buzla mücadelede Sungurlu Belediyesi olarak gerekli önlemlerin alındığını kaydetti. Başkan Şahiner; "Yol ve kaldırımlardaki buzun etkisini kısa sürede yok etmek için solüsyon uygulaması yapıyoruz. Uygulamanın çevreye herhangi bir zararlı etkisi yok. Solüsyon kullanımı tuz ve kum serpme uygulamasına göre daha kolay. Tuzun asfaltta ve kaldırımda meydana getirdiği deformasyonu ayrıca önlemiş olacağız. Ürün likit olması nedeni ile yüzeye püskürtme şeklinde yapılıyor ve daha etkili bir uygulama sağlanıyor" şeklinde konuştu. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:40 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Sungurlu, Güncel
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